В Белом доме обеспокоены отступлением демократии в Грузии из-за закона об "иноагентах"

Джейк Салливан считает, что действия властей направлены на изоляцию грузин от США и Европы

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что находящийся на рассмотрении в парламенте Грузии законопроект об "иноагентах" противоречит демократическим ценностям. Такое мнение он высказал в социальной сети Х (бывший Twitter).

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"Мы глубоко обеспокоены отступлением демократии в Грузии. Грузинские парламентарии стоят перед критическим выбором – поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять кремлевский закон об иностранных агентах, противоречащий демократическим ценностям", – написал Салливан.

Советник американского президента считает, что риторика партии "Грузинская мечта", предложенные законопроекты и действия противоречат стремлениям грузинского народа и направлены на изоляцию грузин от США и Европы.

"Мы поддерживаем грузинский народ", – резюмировал он.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что партия "Грузинская мечта" вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении данный законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".

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