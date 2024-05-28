Парламент Грузії подолав вето президентки на закон про "іноагентів"

Парламент Грузії (Фото: EPA)

28 травня грузинський парламент подолав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону про "іноагентів". Про це повідомило видання Ехо Кавказу.

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За інформацією видання, за рішення проігнорувати мотивовані зауваження Зурабішвілі проголосували 66 парламентарів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, чотири парламентарі висловились проти.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається главі держави. Вона протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує спікер парламенту.

Видання зазначає, що скандальний закон про "іноагентів" у Грузії набуде чинності вже у червні.

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

18 травня президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів". Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

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