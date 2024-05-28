Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"

Парламент Грузии (Фото: EPA)

28 мая грузинский парламент преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону об "иноагентах". Об этом сообщило издание Эхо Кавказа.

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По информации издания, за решение проигнорировать мотивированные замечания Зурабишвили проголосовали 66 парламентариев. За преодоление вето президента Грузии проголосовали 84 депутата, четыре парламентария высказались против.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в течение трех дней передается главе государства. Она может в течение пяти дней подписать и опубликовать его. Если она откажется от подписания, закон в пятидневный срок подпишет и опубликует спикер парламента.

Издание отмечает, что скандальный закон об "иноагентах" в Грузии вступит в силу уже в июне.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял закон в окончательном (третьем) чтении.

18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

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