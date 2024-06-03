В Грузии вступил в силу закон об "иноагентах" – его подписал спикер парламента

Митинг в Тбилиси (Фото: EPA)

В Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Для того чтобы закон вступил в силу, в течение пяти дней его должен подписать президент, а если он откажется, то это должен был сделать председатель парламента. Эту должность занимает Шалва Папуашвили из правящей партии "Грузинская мечта".

18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать. Уже 28 мая грузинский парламент отклонил замечания президента о законе об "иноагентах", преодолев вето 84 голосами.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

Читайте также: США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"