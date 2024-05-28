Євросоюз розглядає варіанти відповіді на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів"

Протести в Грузії (Фото: EPA)

Європейський Союз готує відповідь після того, як парламент Грузії подолав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на скандальний закон про "іноагентів". Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У ній зазначається, що ЄС шкодує, що грузинський парламент вирішив подолати вето президентки та знехтувати детальними юридичними аргументами Венеціанської комісії, яка рекомендує скасувати закон.

Єврокомісія нагадала, що закон про "іноагентів" суперечить принципам та цінностям ЄС. Його ухвалення відводить Грузію від виконання рекомендацій Єврокомісії, а також негативно вплине на шлях країни до євроінтеграції.

"Ми закликаємо грузинську владу змінити цю тенденцію та твердо повернутися на шлях ЄС. Ще є час, щоб змінити динаміку, але потрібна тверда прихильність влади. ЄС та його країни-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", – йдеться у заяві.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у зв'язку з остаточним ухваленням парламентом Грузії закону про "іноагентів" це питання буде порушене на наступній зустрічі лідерів ЄС.

"Ухвалення закону у парламенті є кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ чітко обрав майбутнє в ЄС, і ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції", – написав Мішель в соціальній мережі X (Twitter).

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

18 травня президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів". Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

Читайте також: США запровадять візові обмеження щодо Грузії через закон про "іноагентів"