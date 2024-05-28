Евросоюз рассматривает варианты ответа на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

Европейский Союз готовит ответ после того, как парламент Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на скандальный закон об "иноагентах". Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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В нем отмечается, что ЕС сожалеет, что грузинский парламент решил преодолеть вето президента и пренебречь детальными юридическими аргументами Венецианской комиссии, которая рекомендует отменить закон.

Еврокомиссия напомнила, что закон об "иноагентах" противоречит принципам и ценностям ЕС. Его принятие отводит Грузию от выполнения рекомендаций Еврокомиссии, а также окажет негативное влияние на путь страны к евроинтеграции.

"Мы призываем грузинские власти изменить эту тенденцию и твердо вернуться на путь ЕС. Еще есть время, чтобы изменить динамику, но нужна твердая приверженность власти. ЕС и его страны-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события", — говорится в заявлении.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в связи с окончательным принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах" этот вопрос будет поднят на следующей встрече лидеров ЕС.

"Принятие закона в парламенте является шагом назад и еще больше отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ четко избрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", – написал Мишель в социальной сети X (Twitter).

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

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