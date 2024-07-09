Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено – посол ЕС в стране

О таком решении "очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета"

Протесты в Грузии. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что ЕС приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны. Об этом дипломат сообщил журналистам, передает Эхо Кавказа.

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Герчинский заявил, что о решении приостановления вступления "очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета".

"Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", – отметил дипломат.

Также он утверждает – заморозка 30 млн евро только первый шаг, а будут и другие.

"Нашу прямую помощь правительству Грузии сократят, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", – сказал Герчинский.

14 мая 2024 года грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".

18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента.

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