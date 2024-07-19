Отношения Грузии с ЕС наладятся после завершения войны в Украине – премьер страны

Ираклий Кобахидзе считает, что война в Украине завершится "максимум через год"

Ираклий Кобахидзе (Фото:Irakli Gedenidze/EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине. Такое мнение политик высказал по итогам саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, цитирует издание "Новости-Грузия".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Кобахидзе рассказал, что во время мероприятия он обсудил отношения Грузии и Европейского Союза с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако будет многое зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", — сказал грузинский премьер.

Он объяснил, что главным условием стабилизации ситуации в регионе считает окончание войны в Украине.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно успокоится ситуация в регионе, и это положительно повлияет на политическую ситуацию в нашем регионе и на отношение к Грузии", — резюмировал Кобахидзе.

9 июля посол ЕС в Грузии Герчинский заявил, что ЕС приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

Бывший заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе в комментарии для LIGA.net отметил, что ЕС не открыл переговоры с Грузией и один из главных аргументов – принятие закона об "иноагентах".

Читайте также: США отменили военные учения с Грузией из-за клеветы правительства в сторону Вашингтона