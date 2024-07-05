США отменили военные учения с Грузией из-за клеветы правительства в сторону Вашингтона

Грузинская мечта обвинила США в проведении политики "угроз и шантажа" после новых визовых ограничений из-за принятия закона об "иноагентах"

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА/Lasha Phalavandishvili)

США отсрочили военные учения Noble Partner с Грузией и вообще заявили о "переосмыслении" отношений со страной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

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Американское оборонное ведомство подчеркнуло, что решение об отмене учений было принято по ложным обвинениям грузинского правительства в сторону США.

Господствующая партия Грузии Грузинская мечта обвинила Соединенные Штаты в проведении политики "угроз и шантажа" после того, как Вашингтон объявил о новых визовых ограничениях из-за принятия закона об "иноагентах".

Решение отложить эту серию учений Noble Partner связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных государств с целью заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против руководящей партии", – говорится в сообщении.

В мае 2024 года грузинский парламент принял закон об "иноагентах", а затем успешно преодолел вето президентки Грузии.

Власти Грузии настаивают, что принятый закон будет способствовать прозрачности и ограничению "вредного иностранного влияния". Оппозиция говорит, что настоящая цель законопроекта – стигматизировать активистов и журналистов в преддверии парламентских выборов, назначенных на октябрь.

Посол ЕС в Грузии 20 июня сказал, что закон об иноагентах заморозил процесс евроинтеграции страны.

В конце мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вводят визовые ограничения и начинают "всеобъемлющий пересмотр" сотрудничества с Грузией через закон об "иноагентах".

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