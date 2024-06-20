Посол ЕС: Закон "об иноагентах" в Грузии заморозил евроинтеграцию

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

В Грузии считают, что отношения страны с Европейским Союзом сейчас переживают тяжелый период после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и это заморозило европейскую интеграцию для Тбилиси. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщил проект Эхо Кавказа.

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Посол заявил, что интеграция в ЕС требует единодушия и в стране "уже слышали публичное заявление ряда лидеров о том, что они будут против начала переговоров о присоединении Грузии к ЕС".

Герчинский подчеркнул, что принятие этого закона "несомненно негативно повлияло на перспективы прогресса Грузии".

"Принятие этого закона заморозило европейскую интеграцию Грузии", – акцентировал он.

Посол добавил, что это происходит на фоне начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы, и это "невероятно больно видеть", когда ЕС продвигается с Украиной и Молдовой, а с Грузией дело фактически остановлено.

В ЕС неоднократно говорили, что закон "О прозрачности иностранного влияния" будет иметь неблагоприятный эффект на европейские стремления Грузии.

На следующей неделе ЕС обсудит результаты изменений: сначала на уровне министров иностранных дел, а через несколько дней – на уровне лидеров. Президенты и премьер-министры обсудят и решат, что будет делать ЕС в ответ на события в Грузии.

14 мая 2024 года грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".

18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента.

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