Посол ЄС: Закон "про іноагентів" у Грузії заморозив євроінтеграцію

Протести у Грузії (Фото: EPA)

У Грузії вважають, що відносини країни із Європейським Союзом наразі переживають найважчий період після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" й це заморозило європейську інтеграцію для Тбілісі. Про це повідомив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський, повідомив проєкт Эхо Кавказа.

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Посол заявив, що інтеграція до ЄС вимагає одностайності й у країні "вже чули публічну заяву низки лідерів про те, що вони будуть проти початку переговорів про приєднання Грузії до ЄС".

Герчинський наголосив, що ухвалення цього закону "безсумнівно негативно вплинуло на перспективи прогресу Грузії".

"Ухвалення цього закону заморозило європейську інтеграцію Грузії", – акцентував він.

Посол додав, що це відбувається на тлі початку переговорів про вступ України та Молдови, і це "неймовірно боляче бачити", коли ЄС просувається з Україною та Молдовою, а з Грузією справа фактично зупинена.

У ЄС неодноразово говорили, що закон "Про прозорість іноземного впливу" матиме несприятливий ефект на європейські прагнення Грузії.

Наступного тижня ЄС обговорить результати змін: спочатку на рівні міністрів закордонних справ, а через кілька днів — на рівні лідерів. Президенти і прем'єр-міністри обговорять і вирішать, що робитиме ЄС у відповідь на події в Грузії.

14 травня 2024 року грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

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