США скасували військові навчання з Грузією через наклепи уряду в бік Вашингтона

Грузинська мрія звинуватила США у проведенні політики "погроз і шантажу" після нових візових обмежень через ухвалення закону про "іноагентів"

Протести у Грузії (Фото: ЕРА/Lasha Phalavandishvili)

США відтермінували військові навчання Noble Partner з Грузією й взагалі заявили про "переосмислення" відносин з країною. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

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Американське оборонне відомство наголосило, що рішення про скасування навчань було ухвалено через неправдиві звинувачення грузинського уряду у бік США.

Панівна партія Грузії Грузинська мрія звинуватила Сполучені Штати у проведенні політики "погроз і шантажу" після того, як Вашингтон оголосив про нові візові обмеження через ухвалення закону про "іноагентів".

"Рішення відкласти цю серію навчань Noble Partner пов’язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних держав з метою змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії, щоб послабити тиск на Україну, а також в участі у двох спробах державного перевороту проти керівної партії", – йдеться у повідомленні.

У травні 2024 року грузинський парламент ухвалив закон про "іноагентів", а потім успішно подолав вето президентки Грузії.

Влада Грузії наполягає, що ухвалений закон сприятиме прозорості та обмеженню "шкідливого іноземного впливу". Опозиція каже, що справжня мета законопроєкту – стигматизувати активістів і журналістів напередодні парламентських виборів, призначених на жовтень.

Посол ЄС у Грузії 20 червня сказав, що закон про іноагентів заморозив процес євроінтеграції країни.

Наприкінці травня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США запроваджують візові обмеження і починають "всеосяжний перегляд" співпраці з Грузією через закон про "іноагентів".

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