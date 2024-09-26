Правящая партия Грузии изобразила на предвыборных баннерах разрушенные РФ города Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "жалким делом вывешивать для своего народа плакат, изготовленный в кузницах КГБ"

Флаг Грузии (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правящая партия Грузии использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании. Об этом сообщили издания Грузия Online, Эхо Кавказа и проект Sova.

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В четверг, 26 сентября, на улицах Тбилиси появились новые предвыборные баннеры Грузинской мечты. С левой стороны на них изображены постройки, разрушенные в Украине российскими оккупантами, а также надпись: "Нет войне!" и перечеркнутые предвыборные номера крупнейших в стране прозападных партий.

С правой стороны изображены объекты, построенные и восстановленные пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, а также вид на ночной Батуми с надписью "Выбери мир".

В партии власти подтвердили, что баннеры – часть их предвыборной кампании, цель которой – напомнить населению, "куда ведет страну оппозиция".

Также кадры последствий бомбардировок украинских городов Россией Грузинская мечта использовала в своем предвыборном ролике. На видео можно увидеть уничтоженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе, разрушенные дома, церкви, стадионы и школы.

На баннеры отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я никогда не видела ничего столь позорного, такого унизительного для нашей культуры, традиций, истории и веры. Какое жалкое дело вывешивать для своего народа плакат, изготовленный в кузницах КГБ. С "достоинством" в ад", — написала она, апеллируя к главному предвыборного лозунга партии власти.

СПРАВКА. 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, избираемых на четырехлетний срок. Выборы пройдут по пропорциональной системе – политической силе предстоит преодолеть пятипроцентный барьер. Если ни одна из партий не наберет большинство мест, необходимо будет сформировать коалиционное правительство.

Фото: Sova

Фото: Sova

Фото: Sova

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

19 июля премьер Грузии Кобахидзе сказал, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.

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