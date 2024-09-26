Правящая партия Грузии изобразила на предвыборных баннерах разрушенные РФ города Украины
Правящая партия Грузии использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании. Об этом сообщили издания Грузия Online, Эхо Кавказа и проект Sova.
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В четверг, 26 сентября, на улицах Тбилиси появились новые предвыборные баннеры Грузинской мечты. С левой стороны на них изображены постройки, разрушенные в Украине российскими оккупантами, а также надпись: "Нет войне!" и перечеркнутые предвыборные номера крупнейших в стране прозападных партий.
С правой стороны изображены объекты, построенные и восстановленные пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, а также вид на ночной Батуми с надписью "Выбери мир".
В партии власти подтвердили, что баннеры – часть их предвыборной кампании, цель которой – напомнить населению, "куда ведет страну оппозиция".
Также кадры последствий бомбардировок украинских городов Россией Грузинская мечта использовала в своем предвыборном ролике. На видео можно увидеть уничтоженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе, разрушенные дома, церкви, стадионы и школы.
На баннеры отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Я никогда не видела ничего столь позорного, такого унизительного для нашей культуры, традиций, истории и веры. Какое жалкое дело вывешивать для своего народа плакат, изготовленный в кузницах КГБ. С "достоинством" в ад", — написала она, апеллируя к главному предвыборного лозунга партии власти.
26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, избираемых на четырехлетний срок. Выборы пройдут по пропорциональной системе – политической силе предстоит преодолеть пятипроцентный барьер. Если ни одна из партий не наберет большинство мест, необходимо будет сформировать коалиционное правительство.
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