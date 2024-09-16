США ввели санкции против чиновников МВД и политиков Грузии

Флаг Грузии (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA)

В понедельник, 16 сентября, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против лиц, "подрывающих фундаментальные свободы, в частности свободу слова, в Грузии". Об этом идет речь на сайте американского Минфина.

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Под ограничения попали два чиновника и два частных лица в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.

Санкции касаются директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Миллери Лагазаури, а также лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.

"Сегодняшняя акция подчеркивает нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и усилиями ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит.

Он добавил, что США остаются преданными привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать права грузинского народа.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента.

9 июля посол ЕС в Грузии Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

31 июля США приостановили предоставление помощи на сумму более $95 млн Грузии после "антидемократических действий" правительства страны.

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