США заморозили $95 млн помощи Грузии из-за антидемократических действий
США приостановили предоставление помощи на сумму более $95 млн Грузии после "антидемократических действий" правительства страны. Об этом заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен.
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По его словам, антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.
В то же время он отметил, что хоть и США приостанавливают помощь Грузии, однако они будут продолжать поддерживать программы и мероприятия, которые приносят пользу народу страны, укрепляя демократию, верховенство права, независимые СМИ и экономическое развитие.
- 14 мая 2024 года грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".
- 18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.
- 3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента.
- 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что ЕС приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.
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