США заморозили $95 млн допомоги Грузії через антидемократичні дії

Протести у Грузії (Фото: EPA)

США призупинили надання допомоги на суму понад $95 млн Грузії після "антидемократичних дій" уряду країни. Про це заявив Державний секретар Ентоні Блінкен.

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За його словами, антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО.

Водночас він наголосив, що хоч США і призупиняють допомогу Грузії, однак вони і далі підтримуватимуть програми та заходи, які мають користь для народу країну, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток.

14 травня 2024 року грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

9 липня посол ЄС в Грузії Павло Герчинський заявив, що ЄС призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

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