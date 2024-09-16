США запровадили санкції проти посадовців МВС та політиків Грузії

Прапор Грузії (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA)

У понеділок, 16 вересня, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти осіб, які "підривали фундаментальні свободи, зокрема свободу слова, у Грузії". Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

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Під обмеження потрапили двоє урядовців та двоє приватних осіб у зв'язку з жорстоким придушенням мирних протестів і розправами з політичними опонентами.

Санкції стосуються директора департаменту з особливих доручень Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіада Харазішвілі та його заступника Мілері Лагазаурі, а також лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе.

"Сьогоднішня акція підкреслює нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій у Грузії та зусиллями ключових осіб використовувати насильство та залякування для досягнення своїх цілей", – заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Він додав, що США залишаються відданими притягненню до відповідальності тих, хто прагне підірвати права грузинського народу.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

9 липня посол ЄС в Грузії Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

31 липня США призупинили надання допомоги на суму понад $95 млн Грузії після "антидемократичних дій" уряду країни.

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