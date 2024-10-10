Прем'єр Грузії – про скандальні передвиборчі банери: Вони оголили правду про Україну

За словами грузинського прем'єра, жителі Грузії нібито не знали, що відбувається в Україні, а ці банери допомогли їм із цим

Іраклі Кобахідзе (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що у грузинів не було чіткої інформації про те, що відбувається в Україні. Через це, за його словами, влада вирішила розмістити вулицями країни банери із зображенням зруйнованих російською армією українських міст, передає SOVA.

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Кобахідзе заявив, що передвиборчі банери його партії "оголили" правду про "те, що відбувається в Україні".

"Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити викривають брехню. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", – сказав він.

26 вересня 2024 року Керівна партія Грузії використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії. МЗС розкритикувало.

6 жовтня стало відомо, що три грузинські телеканали можуть бути оштрафовані за відмову транслювати цю скандальну рекламу.

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