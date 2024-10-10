Прем'єр Грузії – про скандальні передвиборчі банери: Вони оголили правду про Україну
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що у грузинів не було чіткої інформації про те, що відбувається в Україні. Через це, за його словами, влада вирішила розмістити вулицями країни банери із зображенням зруйнованих російською армією українських міст, передає SOVA.
Кобахідзе заявив, що передвиборчі банери його партії "оголили" правду про "те, що відбувається в Україні".
"Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити викривають брехню. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", – сказав він.
- 26 вересня 2024 року Керівна партія Грузії використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії. МЗС розкритикувало.
- 6 жовтня стало відомо, що три грузинські телеканали можуть бути оштрафовані за відмову транслювати цю скандальну рекламу.
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