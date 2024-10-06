Телеканали у Грузії оштрафують за відмову показувати рекламу зі зруйнованими містами України

Телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli вважають, що подібна агітація є російською пропагандою та знущанням з українців

Фото: Natia Gugunava / Facebook

Опозиційні грузинські телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli заявили, що відмовилися транслювати скандальну рекламу, в якій використовуються зображення розбомблених росіянами українських міст. Тепер їх можуть оштрафувати, пише News Georgia.

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Наприкінці вересня керівна партія Грузії "Грузинська мрія" випустила серію передвиборчих плакатів та відеоматеріалів, закликаючи громадян "зробити вибір на користь світу та виступити проти війни". У цих матеріалах показують контраст між зруйнованими українськими містами, викликаними російською армією, і мирними образами церков, парків та нових автобусів у Грузії.

"Влада, підконтрольна Іванішвілі, ставить нас перед вибором: або ми надаємо ефір для цих відеороликів, або нас штрафують на величезні суми, що може призвести до припинення діяльності телеканалів", – йдеться у заяві телеканалів.

Вони вважають, що подібна агітація є російською пропагандою та знущанням з українців.

У вересні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli отримали штраф за відмову показати ще одну провокаційну рекламу партії Грузинської мрії. У цьому ролику зі слоганом "Скажи ні моральному виродженню суспільства" були зображені активісти та представники громадянського суспільства, які не підтримують владу.

ДОВІДКА Підхід чинної влади Грузії до відносин з Москвою передбачає нібито уникнення конфліктів і поступливість. Сама Грузинська мрія Підхід чинної влади Грузії до відносин з Москвою передбачає нібито уникнення конфліктів і поступливість. Сама Грузинська мрія називає це "стратегічною політикою терпіння", що сприймається грузинами як здавання національних інтересів після війни 2008 року. Крім того, економічна залежність від російського ринку змушує партію займати більш м'яку позицію щодо Росії. Вона також просуває проросійську риторику через контрольовані ЗМІ, переслідує опозицію та підриває демократичні процеси в країні.

3 червня 2024 року у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.