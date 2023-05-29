У Грузії пояснили зближення з Росією: Не поступки, а стратегічна політика терпіння

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що зближення країни з Росією, якому сприяє керівна партія Грузинська мрія, називається не "поступками", а "стратегічною політикою терпіння". Його цитує видання Новости Грузия.

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За його словами, відновлення дипломатичних відносин з Москвою нібито не обговорюється, а "про принципові поступки Росії не може бути й мови".

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – сказав Папуашвілі.

Він заявив, що національним інтересом Грузії є нібито "збереження миру та посилення економіки", звинувативши у "політиці поступок" експрезидента Михеїла Саакашвілі та його партію Єдиний національний рух.

За його словами, саме партія Єдиний національний рух нібито "продавала Росії стратегічні об'єкти".

"Ми намагаємося уникати провокацій та різних погроз, зокрема тих, що лунають з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося. Наша головна мета – об’єднання країни та євроінтеграція. Для цього потрібні мир та економічний прогрес. Бідна та ослаблена країна не цікава ані абхазам та осетинам, ані західним партнерам", – підкреслив Папуашвілі.

Він закінчив тим, що за рішенням російського диктатора Володимира Путіна про відновлення прямих авіарейсів стоїть буцімто "політична мотивація".

Водночас, каже Папуашвілі, мету цього рішення "важко визначити".

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