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Росія не поверне наші території в обмін на поступки – президентка Грузії до уряду

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 14:59
Росія не поверне наші території в обмін на поступки – президентка Грузії до уряду - Фото
Саломе Зурабішвілі (Фото з сайту уряду)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи на урочистій церемонії на честь Дня незалежності країни, розкритикувала чинну владу за зближення з Росією та віддалення від Європи.

"Незрозуміло й образливо для нашого народу, коли уряд не думає про честь і гідність своїх громадян", – сказала вона.

Зокрема, вона розкритикувала владу за рішення про відновлення прямих авіарейсів з Росією, а також наголосила на тому, що для росіян, які масово прибули до Грузії, не вжито "правил та справедливих заходів" щодо їхньої діяльності, зокрема у таких сферах як охорона здоров'я та освіта.

"Незрозуміло та прикро, коли сьогодні ми рахуємо, скільки мільйонів принесе нам "подарунок" від польотів (з Росією. – Ред). Нашу гідність продано за 200 чи 300 мільйонів?", – заявила президентка.

Вона також звинуватила грузинський уряд у тому, що він "проклинає дружні та партнерські країни", натомість "захищає тих, хто досі окуповує територію Грузії", маючи на увазі росіян.

Зурабішвілі акцентувала на тому, що в обмін на "поступки" від Грузії, Росія "не поверне окуповані території".

"Невже наші громадяни в Абхазії Цхінвалі забувають, хто пригнічує, а хто викрадає?", – сказала вона.

Президентка резюмувала, що "сьогодні ми чітко бачимо, хто намагається окупувати Україну, і також бачимо, що світ змінюється, а міф про непереможність Росії розвінчано".

ДОВІДКА. 105 років тому, 26 травня 1918 року демократичний уряд Грузії проголосив незалежність країни від Російської імперії. Перша демократична республіка проіснувала недовго – лише два з половиною роки, після чого була радянізована. На тлі розпаду Радянського Союзу, 1991 року Грузія знову проголосила свою незалежність на підставі Декларації незалежності від 26 травня 1918 року.

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Мілана Головань
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грузіяСаломе Зурабішвілікритика
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