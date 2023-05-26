Росія не поверне наші території в обмін на поступки – президентка Грузії до уряду
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи на урочистій церемонії на честь Дня незалежності країни, розкритикувала чинну владу за зближення з Росією та віддалення від Європи.
"Незрозуміло й образливо для нашого народу, коли уряд не думає про честь і гідність своїх громадян", – сказала вона.
Зокрема, вона розкритикувала владу за рішення про відновлення прямих авіарейсів з Росією, а також наголосила на тому, що для росіян, які масово прибули до Грузії, не вжито "правил та справедливих заходів" щодо їхньої діяльності, зокрема у таких сферах як охорона здоров'я та освіта.
"Незрозуміло та прикро, коли сьогодні ми рахуємо, скільки мільйонів принесе нам "подарунок" від польотів (з Росією. – Ред). Нашу гідність продано за 200 чи 300 мільйонів?", – заявила президентка.
Вона також звинуватила грузинський уряд у тому, що він "проклинає дружні та партнерські країни", натомість "захищає тих, хто досі окуповує територію Грузії", маючи на увазі росіян.
Зурабішвілі акцентувала на тому, що в обмін на "поступки" від Грузії, Росія "не поверне окуповані території".
"Невже наші громадяни в Абхазії Цхінвалі забувають, хто пригнічує, а хто викрадає?", – сказала вона.
Президентка резюмувала, що "сьогодні ми чітко бачимо, хто намагається окупувати Україну, і також бачимо, що світ змінюється, а міф про непереможність Росії розвінчано".
- 10 травня 2023 року кремлівський диктатор Володимир Путін зняв чинну з 2019 року заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.
- 15 травня Грузія дала добро на відновлення польотів з РФ. Російська авіакомпанія "Азімут" мала здійснити перший рейс 17 травня.
- 16 травня в ЄС заявили, що Грузія порушила угоду про асоціацію, відновивши авіарейси до Росії.
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