Россия не вернет наши территории в обмен на уступки – президент Грузии к правительству
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на торжественной церемонии в честь Дня независимости страны, раскритиковала действующую власть за сближение с Россией и удаление от Европы.
"Непонятно и обидно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан", – сказала она.
В частности, она раскритиковала власти за решение о возобновлении прямых авиарейсов с Россией, а также отметила, что для россиян, массово прибывших в Грузию, не приняты "правила и справедливые меры" по их деятельности, в частности в таких сферах как здравоохранение и образование.
"Непонятно и досадно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" от полетов (с Россией. – Ред). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?", – заявила президент.
Она также обвинила грузинское правительство в том, что оно "проклинает дружеские и партнерские страны", а "защищает тех, кто до сих пор оккупирует территорию Грузии", имея в виду россиян.
Зурабишвили акцентировала на том, что в обмен на "уступки" от Грузии, Россия "не вернет оккупированные территории".
"Неужели наши граждане в Абхазии Цхинвали забывают, кто угнетает, а кто похищает?", – сказала она.
Президент резюмировала тем, что "сегодня мы четко видим, кто пытается оккупировать Украину, и также видим, что мир меняется, а миф о непобедимости России развенчан".
- 10 мая 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин снял действующий с 2019 года запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
- 15 мая Грузия дала добро на возобновление полетов из РФ. Российская авиакомпания "Азимут" должна была совершить первый рейс 17 мая.
- 16 мая в ЕС заявили, что Грузия нарушила соглашение об ассоциации, возобновив авиарейсы в Россию.
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