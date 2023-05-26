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Россия не вернет наши территории в обмен на уступки – президент Грузии к правительству

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 14:59
Россия не вернет наши территории в обмен на уступки – президент Грузии к правительству - Фото
Саломе Зурабишвили (Фото с сайта правительства)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на торжественной церемонии в честь Дня независимости страны, раскритиковала действующую власть за сближение с Россией и удаление от Европы.

"Непонятно и обидно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан", – сказала она.

В частности, она раскритиковала власти за решение о возобновлении прямых авиарейсов с Россией, а также отметила, что для россиян, массово прибывших в Грузию, не приняты "правила и справедливые меры" по их деятельности, в частности в таких сферах как здравоохранение и образование.

"Непонятно и досадно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" от полетов (с Россией. – Ред). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?", – заявила президент.

Она также обвинила грузинское правительство в том, что оно "проклинает дружеские и партнерские страны", а "защищает тех, кто до сих пор оккупирует территорию Грузии", имея в виду россиян.

Зурабишвили акцентировала на том, что в обмен на "уступки" от Грузии, Россия "не вернет оккупированные территории".

"Неужели наши граждане в Абхазии Цхинвали забывают, кто угнетает, а кто похищает?", – сказала она.

Президент резюмировала тем, что "сегодня мы четко видим, кто пытается оккупировать Украину, и также видим, что мир меняется, а миф о непобедимости России развенчан".

СПРАВКА. 105 лет назад, 26 мая 1918 года, демократическое правительство Грузии провозгласило независимость страны от Российской империи. Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, 1991 г. Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.

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Милана Головань
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ГрузиякритикаСаломе Зурабишвили
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