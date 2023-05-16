UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Грузия возобновила авиарейсы в Россию. ЕС: В Тбилиси нарушили соглашение об ассоциации

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 16:08
Грузия возобновила авиарейсы в Россию. ЕС: В Тбилиси нарушили соглашение об ассоциации - Фото
Петер Стано (Скриншот с видео)

На фоне решения Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией в Европейском Союзе выразили обеспокоенность тем, что политика страны становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что из-за войны, которую РФ развязала против Украины, Европейский Союз и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора.

"Мы и наши партнеры не разрешаем полеты с/в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает обеспокоенность учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать (свои решения – Ред.) с решениями Евросоюза во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – подчеркнул Стано.

Спикер также добавил, что это "вызывает серьезную обеспокоенность" относительно безопасности, поскольку Международная организация гражданской авиации (ICAO) квалифицировала российские самолеты как опасные.

По его словам, уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с соответствующими политиками ЕС снизился с 44% в 2022 году до 31% в 2023 году.

Читайте также: МИД об отношениях действующей власти Грузии и России: В соглашении с дьяволом побеждает дьявол

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РоссияЕСГрузияавиасообщение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 