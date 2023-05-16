Грузия возобновила авиарейсы в Россию. ЕС: В Тбилиси нарушили соглашение об ассоциации

На фоне решения Грузии о возобновлении прямого авиасообщения с Россией в Европейском Союзе выразили обеспокоенность тем, что политика страны становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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Он отметил, что из-за войны, которую РФ развязала против Украины, Европейский Союз и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора.

"Мы и наши партнеры не разрешаем полеты с/в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает обеспокоенность учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать (свои решения – Ред.) с решениями Евросоюза во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – подчеркнул Стано.

Спикер также добавил, что это "вызывает серьезную обеспокоенность" относительно безопасности, поскольку Международная организация гражданской авиации (ICAO) квалифицировала российские самолеты как опасные.

По его словам, уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с соответствующими политиками ЕС снизился с 44% в 2022 году до 31% в 2023 году.

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