МИД об отношениях действующей власти Грузии и России: В сделке с дьяволом побеждает дьявол
Курс Грузии на нормализацию отношений с Россией проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол", – написал Николенко в Facebook.
Он подчеркнул, что МИД Украины рассматривает решение российского диктатора Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции.
"Курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами. Кремль получает уступки без ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу", – заявил спикер МИД.
Он напомнил, что в 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население.
"Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин", – добавил Николенко.
Представитель МИД отметил, что Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии.
"Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что политика сближения с агрессором не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста.
"В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах", – говорится в сообщении Николенко.
МИД Украины призывал грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии.
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