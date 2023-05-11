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МИД об отношениях действующей власти Грузии и России: В сделке с дьяволом побеждает дьявол

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 16:23
МИД об отношениях действующей власти Грузии и России: В сделке с дьяволом побеждает дьявол - Фото
Олег Николенко (Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Курс Грузии на нормализацию отношений с Россией проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол", – написал Николенко в Facebook.

Он подчеркнул, что МИД Украины рассматривает решение российского диктатора Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции.

"Курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами. Кремль получает уступки без ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу", – заявил спикер МИД.

Он напомнил, что в 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население.

"Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин", – добавил Николенко.

Представитель МИД отметил, что Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии.

"Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что политика сближения с агрессором не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста.

"В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах", – говорится в сообщении Николенко.

МИД Украины призывал грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии.

Наталья Медведева
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войнаМИДГрузияолег николенко
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