Глава правящей партии Грузии выдал пророссийский нарратив, что к войне якобы привел Майдан

В Тбилиси глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе заявил, что война России против Украины является якобы следствием Майдана. Об этом сообщают Новости-Грузия.

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Минувшей ночью депутат Европарламента Виола фон Крамон написала, что разгон акции протеста в Тбилиси напоминает ей Революцию достоинства в Украине в 2013-2014 годах, пишет издание.

"Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого – война, которая сегодня продолжается в Украине", – заявил Кобахидзе, прокомментировав слова фон Крамон.

Он заявил, что это результат процессов, которых хотят "радикалы" в Грузии.

Лидер Грузинской мечты также решил провести параллель между удерживаемым в тюрьме Грузии без надлежащего лечения гражданином Украины Михеилом Саакашвили и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем.

Кобахидзе заявил, что "в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михеил Саакашвили"

"Мы будем действовать не по повестке дня радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", — сказал Кобахидзе.

По словам депутата, оппозиция якобы ввела всех в заблуждение из-за обсуждения в парламенте законопроектов об иностранном влиянии.

Он также назвал "спекуляциями" заявления о том, что принятие закона "об иноагентах" негативно отразится на процессе обретения Грузией статуса кандидата в ЕС.

"Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер", – сказал Кобахидзе.

7 марта 2023 г. парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". У здания парламента началась акция протеста против этого закона, силовики начали разгонять митинг, используя против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Президент Грузии поддержала участников протестов. Она заявила, что в случае окончательного принятия парламентом Грузии закона об "иноагентах", она его ветирует.

8 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал законопроект об "иноагентах" и напомнил о праве на мирный протест.

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Мілана Головань

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