Грузия не будет вводить собственные санкции против России, поскольку это "станет наказанием для собственной страны". Об этом заявил в национальном телеэфире председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает NewsGeorgia.

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Кобахидзе считает, что введение Грузией собственных санкций против страны, которая уже 15 лет незаконно оккупирует часть ее территории, было бы "наказанием для собственной страны", поэтому такие санкции вводиться не будут.

"Мы просчитали, что введение санкций против России сделает с экономикой Грузии. Например, у нас был двузначный экономический рост, более чем на 10%, в прошлом году. А если бы мы ввели свои санкции, у нас был бы двузначный экономический спад, как минимум, от 10 до 18%", – сказал лидер правящей партии.

По его мнению, требования оппозиционных партий о введении таких санкций говорит об их желании "разорить страну".

Грузия в 2022 году присоединилась к международным санкциям в связи со вторжением России в Украину, однако отказалась вводить какие-либо собственные ограничения. В Москве несколько раз заявляли, что ценят позицию официального Тбилиси, который занимает "сдержанную позицию" по войне России против Украины, отмечает грузинское издание.

8 марта Кобахидзе повторил тезис российской пропаганды, что война России против Украины является якобы "следствием Майдана".

31 марта президентка Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой".

10 мая российский диктатор Владимир Путин снял запрет для авиакомпаний РФ на полеты в Грузию, действовавший почти три года, и отменил действовавший с 2000 года визовый режим. Зурабишвили назвала это провокацией.

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