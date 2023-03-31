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Премьер-министр Грузии говорит "на одном языке с Москвой" – президент Зурабишвили

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 13:54
Премьер-министр Грузии говорит
Саломе Зурабишвили (Фото - EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и сказала, что тот "говорит на одном языке с Москвой". Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Зурабишвили назвала "конспирологией" заявление премьера Гарибашвили, который в выступлении в парламенте 24 марта сказал, что Евросоюз якобы участвует в "заговоре против Грузии", чтобы заставить ее "открыть второй фронт против России".

"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне", – заявила Зурабишвили.

Она также отметила, что озвученные главой правительства Грузии сценарии о якобы "втором фронте" дословно совпадают с пропагандистскими тезисами России.

"Факт, что Тбилиси и Москва по поводу этого "второго фронта" говорят на одном языке", – сказала Зурабишвили.

  • 12 марта 2023 года Гарибашвили назвал украинских политиков, поддержавших протесты в Тбилиси, "лузерами", и посоветовал им "следить за своей страной". В своем заявлении премьер Грузии упомянул Давида Арахамию и мэра Киева Виталия Кличко.
  • В МИД отреагировали на заявление Гарибашвили: отметили, что грузинские власти почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды, обвиняя Украину в "подготовке госпереворота в Грузии", "втягивании ее в войну с Россией" и "отправлении сил для разжигания беспорядков".
Сергій Бережний
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евросоюз Грузия пропаганда россии Саломе Зурабишвили Ираклий Гарибашвили
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