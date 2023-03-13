У Кулебы отреагировали на оскорбления от властей Грузии о "лузерах" в политикуме Украины

Грузинские власти почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды, когда обвиняют Украину в "подготовке госпереворота в Грузии", "втягивании ее в войну с Россией" и "отправке сил для разжигания гражданской войны". Об этом, реагируя на заявления грузинского премьера Ираклия Гарибашвили и руководства парламента Грузии, написал в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Как выразился дипломат, "не там ищет врага грузинская власть".

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. <...> Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов", – подчеркнул он.

Николенко отметил, что украинцы "высоко ценят" поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость, и добавил, что со своей стороны Украина "была и будет оставаться другом грузинского народа".

Представитель МИД пожелал народу Грузии не останавливаться в развитии европейского будущего.

19 января 2023 года в МИД заявили, что Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне того, что РФ продолжает оккупацию части не только украинской, но и грузинской территории, и в такой ситуации пророссийская риторика со стороны Грузии является "политической подлостью".

8 марта президент Зеленский поблагодарил тех, кто на протестах в Грузии держал украинские флаги.

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Євген Пилипенко

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