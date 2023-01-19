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МИД: Тбилиси обменивается реверансами с Москвой, это "политическая подлость"

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 18:16
МИД: Тбилиси обменивается реверансами с Москвой, это
Олег Николенко (скриншот из видео)

Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне того, что Россия продолжает оккупацию части не только украинской, но и грузинской территории, и в такой ситуации пророссийская риторика со стороны Грузии является "политической подлостью". Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.

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Николенко отметил, что глава "провластной" партии Грузии выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой "в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ в адрес правительства Грузии" в связи с отказом присоединяться к санкциям Запада за агрессию России против Украины.

Представитель МИД подчеркнул, что "Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории", и что "подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии", а также "противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе".

Николенко напомнил, что Украина как на уровне правительства, так и на уровне народа "всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории", и отказ от действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне российских попыток военного геноцида в Украине – это "политическая подлость".

Как сообщали СМИ, сегодня председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил в телеэфире о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

  • 20 декабря 2022 года в МИД заявили, что политики Грузии пытаются снять с себя ответственность за ситуацию с Саакашвили, состояние здоровья которого вызывает все большие опасения.
Сергій Бережний
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дипломатия Грузия Грузинская мечта МИД Украины олег николенко Ираклий Кобахидзе
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