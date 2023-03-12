"Лузеры, следите за своей страной": премьер Грузии ответил украинским политикам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал украинских политиков, поддержавших протесты в Тбилиси, "лузерами" и посоветовал им "смотреть за своей страной". Он сказал об этом в эфире национального телевидения, сообщает Эхо Кавказа.

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Гарибашвили считает, что если "человек, который воюет, находит время прокомментировать деструктивную акцию, в которой участвуют несколько тысяч человек в Грузии, это прямое доказательство тому, что этот человек вовлечен и хочет, чтобы здесь что-то произошло, изменилось".

Премьер Грузии упомянул Виталия Кличко и Давида Арахамию и сказал, что "какие-то непонятные люди, какие-то лузеры, которые сказали, что нужны перемены и смена правительства".

"Смотрите за своей страной, а мы будем следить за своей", – сказал Гарибашвили.

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет. Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

9 марта партия Грузинская мечта отозвала из Венецианской комиссии законопроект об "иноагентах", а 10 марта провалила его при парламентском голосовании.

19 января 2023 года в МИД заявили, что Тбилиси и Москва "обмениваются реверансами" на фоне того, что Россия продолжает оккупацию части не только украинской, но и грузинской территории, и в такой ситуации пророссийская риторика со стороны Грузии является "политической подлостью".

8 марта президент Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто на протестах в Грузии держал украинские флаги. "Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний

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