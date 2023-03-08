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Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – первый приоритет видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 22:14
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)
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Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это сегодня главный приоритет, и командование делает все для того, чтобы тактические решения сработали на стратегическую задачу, – деоккупацию всей территории Украины. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Очень важно, что фронт, – это не какая-то линия на карте, это – люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг для друга. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас находится в бою", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил тех, кто на протестах в Грузии держал украинские флаги.

"Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что европейский выбор, – общий выбор наших стран.  

"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен – будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", – сказал Зеленский.

  • 8 марта Зеленский заявил, что Украина и ООН в равной степени поддерживают необходимость продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

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Сергій Бережний
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Владимир ЗеленскийвойнаГрузиябахмутвидеообращение
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