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Зеленский записал видеообращение к 8 Марта: В этот день я благодарю женщин видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 12:28
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Президент Владимир Зеленский сказал, что 8 Марта, в Международный день борьбы за права женщин, он благодарит женщин. Об этом говорится в новом видеообращении главы государства.

"Каждый год в этот день я благодарю свою маму. Звоню ей. Благодарю за то, что в нашей семье было и есть уважение", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил жену за то, у них "есть такие прекрасные дети".

Кроме того, Зеленский поблагодарил женщин, работающих в команде президента. "И это очень важно, что мы на равных, как коллеги..." – заметил президент.

По его словам, в разном отношении к этому дню в украинском обществе "наша сила, наша свобода".

"Мне кажется, сегодня важно именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют", – сказал Зеленский.

  • Большинство пользователей Дии проголосовали за то, чтобы оставить 8 Марта выходным. Такой вариант поддержали более 1,3 млн украинцев.

Читайте также: Я не против 8 Марта. Но как День борьбы за равенство и права женщин

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийженщины8 марта
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