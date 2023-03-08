Президент Владимир Зеленский сказал, что 8 Марта, в Международный день борьбы за права женщин, он благодарит женщин. Об этом говорится в новом видеообращении главы государства.

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"Каждый год в этот день я благодарю свою маму. Звоню ей. Благодарю за то, что в нашей семье было и есть уважение", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил жену за то, у них "есть такие прекрасные дети".

Кроме того, Зеленский поблагодарил женщин, работающих в команде президента. "И это очень важно, что мы на равных, как коллеги..." – заметил президент.

По его словам, в разном отношении к этому дню в украинском обществе "наша сила, наша свобода".

"Мне кажется, сегодня важно именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют", – сказал Зеленский.

Большинство пользователей Дии проголосовали за то, чтобы оставить 8 Марта выходным. Такой вариант поддержали более 1,3 млн украинцев.

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Вадим Ребрина

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