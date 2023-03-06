Большинство пользователей Дии хотят оставить 8 марта выходным

Большинство пользователей Дии проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Такой вариант поддержали более 1,3 млн украинцев. Об этом свидетельствуют результаты голосования, отраженные в Дие.

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Более 703 000 пользователей проголосовали за то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем.

110 тысяч украинцев не определились.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, этот опрос является самым массовым в Дие. В нем приняли участие более 2,1 млн украинцев.

Результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта, отметил министр.

Опрос в Дие был инициирован Верховной Радой и реализован Минцифрой совместно с Министерством культуры.

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Вадим Ребрина

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