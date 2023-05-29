В Грузии объяснили сближение с Россией: Не уступки, а стратегическая политика терпения

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сближение страны с Россией, которому способствует правящая партия Грузинская мечта, называется не "уступками", а "стратегической политикой терпения". Его цитирует издание Новости Грузия.

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По его словам, возобновление дипломатических отношений с Москвой якобы не обсуждается, а "о принципиальных уступках России не может быть и речи".

"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", – сказал Папуашвили.

Он заявил, что национальным интересом Грузии является якобы "сохранение мира и усиление экономики", обвинив в "политике уступок" экс-президента Михеила Саакашвили и его партию Единое национальное движение.

По его словам, именно партия Единое национальное движение якобы "продавала России стратегические объекты".

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе звучащих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся. Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для этого нужны мир и экономический прогресс. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам", – подчеркнул Папуашвили.

Он закончил тем, что за решением российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых авиарейсов стоит якобы "политическая мотивация".

В то же время, говорит Папуашвили, цель этого решения "трудно определить".

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