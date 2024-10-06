Телеканалы в Грузии оштрафуют за отказ показывать рекламу с разрушенными городами Украины
Оппозиционные грузинские телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli заявили, что отказались транслировать скандальную рекламу, в которой используются изображения разбомбленных россиянами украинских городов. Теперь их могут оштрафовать, пишет News Georgia.
В конце сентября руководящая партия Грузии Грузинская мечта выпустила серию предвыборных плакатов и видеоматериалов, призывая граждан "сделать выбор в пользу мира и выступить против войны". В этих материалах показывают контраст между разрушенными украинскими городами, вызванными русской армией, и мирными образами церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
"Власть, подконтрольная Иванишвили, ставит нас перед выбором – либо мы предоставляем эфир для этих видеороликов, либо нас штрафуют на огромные суммы, что может привести к прекращению деятельности телеканалов", – говорится в заявлении телеканалов.
Они считают, что подобная агитация является российской пропагандой и издевательством над украинцами.
В сентябре телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli получили штраф за отказ показать еще одну провокационную рекламу партии Грузинской мечты. В этом ролике со слоганом "Скажи ни моральному вырождению общества" были изображены активисты и представители гражданского общества, не поддерживающие власть.
- 3 июня 2024 года в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.
- 5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.
- 9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.