Телеканалы в Грузии оштрафуют за отказ показывать рекламу с разрушенными городами Украины

Телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli считают, что подобная агитация является российской пропагандой и издевательством над украинцами

Фото: Natia Gugunava/Facebook

Оппозиционные грузинские телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli заявили, что отказались транслировать скандальную рекламу, в которой используются изображения разбомбленных россиянами украинских городов. Теперь их могут оштрафовать, пишет News Georgia.

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В конце сентября руководящая партия Грузии Грузинская мечта выпустила серию предвыборных плакатов и видеоматериалов, призывая граждан "сделать выбор в пользу мира и выступить против войны". В этих материалах показывают контраст между разрушенными украинскими городами, вызванными русской армией, и мирными образами церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

"Власть, подконтрольная Иванишвили, ставит нас перед выбором – либо мы предоставляем эфир для этих видеороликов, либо нас штрафуют на огромные суммы, что может привести к прекращению деятельности телеканалов", – говорится в заявлении телеканалов.

Они считают, что подобная агитация является российской пропагандой и издевательством над украинцами.

В сентябре телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli получили штраф за отказ показать еще одну провокационную рекламу партии Грузинской мечты. В этом ролике со слоганом "Скажи ни моральному вырождению общества" были изображены активисты и представители гражданского общества, не поддерживающие власть.

СПРАВКА Подход действующих властей Грузии к отношениям с Москвой включает якобы избегание конфликтов и уступчивость. Сама Грузинская мечта Подход действующих властей Грузии к отношениям с Москвой включает якобы избегание конфликтов и уступчивость. Сама Грузинская мечта называет это "стратегической политикой терпения", воспринимаемой грузинами как сдача национальных интересов после войны 2008 года. Кроме того, экономическая зависимость от российского рынка заставляет партию занимать более мягкую позицию по отношению к России. Она продвигает пророссийскую риторику через контролируемые СМИ, преследует оппозицию и подрывает демократические процессы в стране.

3 июня 2024 года в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.