Прем'єр Грузії: Українці використовували фото окупованих грузинських міст для "розваги"

"Українці вже активно використовували ці кадри з різними цілями, зокрема в гумористичному контексті, але це окреме питання", – сказав Кобахідзе

Іраклі Кобахідзе (Фото: Ехо Кавказа)

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе стверджує, що Україна використовувала зображення грузинських міст, окупованих Росією, "з гумористичними цілями", передає Ехо Кавказа. Раніше міністерство закордонних справ України розкритикувало використання Грузинською мрією фото знищених російськими окупантами українських міст.

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Кобахідзе запитали, як би він оцінив використання Україною кадрів окупованого Росією Сухумі для передвиборчих цілей. Він відповів, що "українці вже активно використовували ці кадри з різними цілями, зокрема, в гумористичному контексті, але це окреме питання".

Грузинський прем'єр не пояснив, що саме мав на увазі. Він також утримався від коментарів щодо заяви українського МЗС. Те закликало Грузинську мрію й усі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі.

Водночас він зазначив, що "ситуація в Україні є неприйнятною", але для грузинського суспільства важливо "зробити правильний вибір", на що нібито й натякають ці банери.

"Нашу країну спіткала б така ж доля, якби ми не вчинили правильно. Деякі люди збираються зробити те саме навіть після цих парламентських виборів. Якщо, не дай Боже, і суспільство ухвалить неправильне рішення", – підсумував глава грузинського уряду.

9 липня 2024 року посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

19 липня прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні.

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