Премьер Грузии: Украина использовала фото наших оккупированных городов для "развлечения"

"Украинцы уже активно использовали эти кадры с разными целями, в частности в юмористическом контексте, но это отдельный вопрос", – сказал Кобахидзе

Иракли Кобахидзе (Фото: Эхо Кавказа)

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе утверждает, что Украина использовала изображения грузинских городов, оккупированных Россией, "с юмористическими целями", передает Эхо Кавказа. Ранее министерство иностранных дел Украины подвергло критике использование Грузинской мечтой фото уничтоженных российскими оккупантами украинских городов.

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Кобахидзе спросили, как он оценил бы использование Украиной кадров оккупированного Россией Сухуми для предвыборных целей. Он ответил, что "украинцы уже активно использовали эти кадры с разными целями, в частности, в юмористическом контексте, но это отдельный вопрос".

Грузинский премьер не объяснил, что именно имел в виду. Он также воздержался от комментариев по поводу заявления украинского МИД. Министерство призвало Грузинскую мечту и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе.

В то же время он отметил, что "ситуация в Украине неприемлема", но для грузинского общества важно "сделать правильный выбор", на что якобы и намекают эти баннеры.

"Нашу страну постигла бы такая же участь, если бы мы не поступили правильно. Некоторые люди собираются сделать то же самое даже после этих парламентских выборов. Если, не дай Бог, и общество примет неправильное решение", – подытожил глава грузинского правительства.

9 июля 2024 года посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

19 июля премьер Грузии Кобахидзе заявил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.

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