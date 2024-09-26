МИД отреагировал на предвыборные баннеры Грузинской мечты с разрушенными городами Украины

МИД призвал воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины во внутриполитической борьбе

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

Министерство иностранных дел осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий российской агрессии против Украины, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Так МИД отреагировал на использование правящей партией Грузии изображений с разрушенными Россией украинскими городами.

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"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина дает отпор российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД призвал правительство страны, Грузинскую мечту и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе.

В ведомстве отметили, что Украина будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к Европейскому Союзу и НАТО", — подчеркнули в МИД.

9 июля посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

19 июля премьер Грузии Кобахидзе заявил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.

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