МЗС відреагувало на передвиборчі банери Грузинської мрії зі зруйнованими містами України

МЗС закликало утримуватися від використання теми агресивної війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

Міністерство закордонних справ засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків російської агресії проти України, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Так МЗС відреагувало на використання керівною партією Грузії зображень зі зруйнованими Росією українськими містами.

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"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії", – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС закликало уряд країни, Грузинську мрію та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі.

У відомстві зазначили, що Україна продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до Європейського Союзу та НАТО", – наголосили в МЗС.

9 липня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

19 липня прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні.

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