Премьер Грузии – о скандальных предвыборных баннерах: Они обнажили правду об Украине

По словам грузинского премьера, жители Грузии якобы не знали, что происходит в Украине, а эти баннеры помогли им с этим

Иракли Кобахидзе (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что у грузин не было четкой информации о происходящем в Украине. Поэтому, по его словам, власти решили разместить на улицах страны баннеры с изображением разрушенных российской армией украинских городов, передает SOVA.

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Кобахидзе заявил, что предвыборные баннеры его партии "обнажили" правду о "происходящем в Украине".

"На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты разоблачают ложь. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желаемую для грузинского общества, находятся в беспокойстве", – сказал он.

26 сентября 2024 года Правящая партия Грузии использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании. МИД раскритиковал.

6 октября стало известно, что три грузинских телеканала могут быть оштрафованы за отказ транслировать эту скандальную рекламу.

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