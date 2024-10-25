В Грузии перед выборами ужесточили ответственность за блокирование здания ЦИК

Акция в Тбилиси (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

За два дня перед парламентскими выборами в Грузии ужесточили ответственность за блокирование здания Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

24 октября правительство одобрило постановление о стратегических объектах. В список вошли здания ЦИК, судов, администрации правительства и других государственных или частных учреждений, в частности Грузинской православной церкви.

Постановление №361 подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В нем говорится, что перечень стратегических объектов был определен для двух статей Уголовного кодекса:

→ по статье 222 о захвате или блокировании стратегического объекта, препятствующего его работе, наказывается лишением свободы до двух лет; если преступление совершила группа людей – до четырех лет тюрьмы;

→ захват или блокирование здания особого значения для организации теракта грозит тюремным сроком от 10 до 15 лет.

Решение правительства внести здание ЦИК в список объектов, блокирование которых будет квалифицироваться как уголовное действие, президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила как попытку властей создать напряженную ситуацию.

"Это говорит о том, что нам попытаются психологически поставить подножку, поставить в напряженную ситуацию. Никто не собирается совершать переворот. Здание ЦИК должно быть там, где оно есть, комиссия должна опубликовать реальные результаты выборов и все будут довольны", — подчеркнула Зурабишвили.

СПРАВКА. 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, избираемых на четырехлетний срок. Выборы пройдут по пропорциональной системе – политической силе предстоит преодолеть пятипроцентный барьер. Если ни одна из партий не наберет большинство мест, необходимо будет сформировать коалиционное правительство.