МИД: Спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии

Иракли Кобахидзе (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Министерство иностранных дел осудило очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Так МИД отреагировал на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что скандальные предвыборные баннеры "обнажили правду об Украине".

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В ведомстве удивлены попытками действующей власти страны стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины. В МИД считают позорным использование партией Грузинская мечта изображений войны России против Украины в своей политической рекламе.

"Наглая спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии, которая заключается в полном пренебрежении украинским народом и готовности ради политических баллов наносить непоправимый вред традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народами", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Следуя подходам России к ограничению участия гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, грузинское правительство превратилось в ксерокс Кремля, утверждают в ведомстве.

В МИД добавили, что отказ грузинских властей поддерживать международные санкции, восстановление прямого авиасообщения, отмена введенного в начале 2000-х годов визового режима и активизация двусторонней торговли вернули Грузию в формат экономической и политической зависимости от Москвы.

"Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, перебоев с поставками света и газа на порядок меньше, чем в мирном Тбилиси", — говорится в заявлении.

МИД призвал правительство Грузии воздерживаться от втягивания Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа.