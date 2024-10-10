МЗС: Спекуляція на українському горі оголила правду про керівну партію Грузії
Міністерство закордонних справ засудило чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Так МЗС відреагувало на заяву прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що скандальні передвиборчі банери "оголили правду про Україну".
У відомстві здивовані намаганнями чинної влади країни стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так і України. У МЗС вважають ганебним використання партією Грузинська мрія зображень війни Росії проти України у своїй політичній рекламі.
"Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про керівну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів чинити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.
Наслідуючи підходи Росії до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля, стверджують у відомстві.
В МЗС додали, що відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, відновлення прямого повітряного сполучення, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви.
"Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше, ніж у мирному Тбілісі", – йдеться у заяві.
МЗС закликало уряд Грузії утримуватись від втягування України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу.
- 26 вересня 2024 року керівна партія Грузії використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії. МЗС розкритикувало.
- 6 жовтня стало відомо, що три грузинські телеканали можуть бути оштрафовані за відмову транслювати цю скандальну рекламу.