МЗС: Спекуляція на українському горі оголила правду про керівну партію Грузії

Іраклі Кобахідзе (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Міністерство закордонних справ засудило чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Так МЗС відреагувало на заяву прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що скандальні передвиборчі банери "оголили правду про Україну".

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У відомстві здивовані намаганнями чинної влади країни стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так і України. У МЗС вважають ганебним використання партією Грузинська мрія зображень війни Росії проти України у своїй політичній рекламі.

"Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про керівну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів чинити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Наслідуючи підходи Росії до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля, стверджують у відомстві.

В МЗС додали, що відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, відновлення прямого повітряного сполучення, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви.

"Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше, ніж у мирному Тбілісі", – йдеться у заяві.

МЗС закликало уряд Грузії утримуватись від втягування України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу.