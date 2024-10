В Тбилиси прошла многотысячная акция "Грузия выбирает Евросоюз" – фото, видео

В воскресенье, 20 октября, за шесть дней до парламентских выборов в Тбилиси прошла масштабная акция "Грузия выбирает Евросоюз". Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Сторонники евроинтеграции собрались на пяти локациях и отправились маршем к площади Свободы, где прошел большой митинг. Акцию организовали неправительственные организации, ее поддержали президент Грузии Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии.

Проект SOVA пишет, что люди приходили на акцию с флагами Евросоюза, Грузии и Украины. На плакатах были месседжи о том, что обе страны, стремящиеся вступить в ЕС, имеют общий путь, который должны пройти.

Накануне Зурабишвили заявила, что сама примет участие в марше, и попросила граждан выразить свою волю выходом на улицы. Она выразила уверенность, что марш станет важным шагом в преодолении однопартийности, поляризации и ненависти в обществе.

Зурабишвили отметила, что 26 октября граждане будут выбирать между Россией и Европой. На этой неделе на брифинге она сказала, что для продления евроинтеграции на выборах необходимо поддержать одну из четырех проевропейских партий или объединений: Единство – Национальное движение, Коалиция за перемены, объединение Сильная Грузия и Гахария за Грузию.

Эти политические силы подписали "Грузинскую хартию", инициированную президентом, которая предусматривает создание временного правительства после парламентских выборов, проведение комплексных реформ, в частности отмену закона об "иноагентах", а также проведение досрочных парламентских выборов.

