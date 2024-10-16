Президент Грузии: Разворот Грузинской мечты в сторону России может быть планом

Саломе Зурабишвили считает, что вся история Грузии показывает, что главный риск для страны поступает от РФ

Саломе Зурабишвили (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Пророссийские действия правящей партии Грузии могут быть спланированными и связанными с российскими связями олигарха Бидзины Иванишвили. Такое мнение в интервью изданию Politico высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Президент отметила, что разворот Грузинской мечты в сторону России остается для нее непонятным.

"Я не сторонница теорий заговора, но это может быть планом. Возможно, связи Иванишвили с Москвой все еще существуют и стали еще более тесными", — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что вся история Грузии показывает, что главный риск для страны исходит именно от России.

"Риск войны растет, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет этому логического, рационального объяснения", — подчеркнула Зурабишвили, являющаяся сторонницей евроатлантической интеграции страны.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

9 июля Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил вступление страны в блок, а также заморозил 30 млн евро, предназначенных для поддержки государства в сфере обороны.

4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.