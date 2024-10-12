В Грузии оштрафовали каналы, которые отказались показывать скандальные ролики про Украину
В Грузии оштрафовали три телеканала за то, что они отказались выпускать в эфир предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушений в Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение Тбилисского городского суда от 11 октября.
Штрафы на сумму 5000 лари (72 500 грн) получили телеканалы "Формула", Мтавари архи и TV Пирвели. Сообщается, что правящая партия Грузинская мечта обратилась в Нацкомиссию коммуникаций с жалобой на телеканалы, которые назвали ролики про Украину аморальными. Комиссия составила протокол об админправонарушении и признала их "нарушителями избирательного кодекса".
Кроме штрафа суд обязал телеканалы незамедлительно выпустить этот ролик в эфир, независимо от того, будет ли подана аппеляция. Однако, по словам юрист телеканала Мтавари архи Тамты Мурадашвили, решение суда выполнять не собираются и намерены его обжаловать.
В ролике, который Грузинская мечта хотела транслировать, использовались кадры разрушенных обстрелами зданий в Украине с надписью "Нет войне!". Их противопоставляли кадрам новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом "Выбери мир".
Этот видеоролик вместе с баннерами стали появляться на улицах Тбилиси 26 сентября – за месяц до выборов в парламент, которые в Грузии называют "судьбоносными и историческими".
- 26 сентября, после появления скандальных предвыборных банеров в Грузии, МИД призвало воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины во внутриполитической борьбе.
- 27 октября премьер Грузии заявил, что Украина якобы использовала фото оккупированных городов страны для "развлечения".
- 10 октября премьер Грузии также сказал, что скандальные предвыборные баннеры "обнажили правду об Украине".
- В тот же день в МИД заявили, что спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии, которая превратилась в "ксерокс Кремля".
- 11 октября спикер парламента Грузии ответил на призыв не втягивать Украину в политические дебаты. Он заявил, что в начале полномасштабной войны Киев "вмешивал" в этот "сценарий" Тбилиси.