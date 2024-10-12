В Грузии оштрафовали каналы, которые отказались показывать скандальные ролики про Украину

Фото: Natia Gugunava / Facebook

В Грузии оштрафовали три телеканала за то, что они отказались выпускать в эфир предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушений в Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение Тбилисского городского суда от 11 октября.

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Штрафы на сумму 5000 лари (72 500 грн) получили телеканалы "Формула", Мтавари архи и TV Пирвели. Сообщается, что правящая партия Грузинская мечта обратилась в Нацкомиссию коммуникаций с жалобой на телеканалы, которые назвали ролики про Украину аморальными. Комиссия составила протокол об админправонарушении и признала их "нарушителями избирательного кодекса".

Кроме штрафа суд обязал телеканалы незамедлительно выпустить этот ролик в эфир, независимо от того, будет ли подана аппеляция. Однако, по словам юрист телеканала Мтавари архи Тамты Мурадашвили, решение суда выполнять не собираются и намерены его обжаловать.

В ролике, который Грузинская мечта хотела транслировать, использовались кадры разрушенных обстрелами зданий в Украине с надписью "Нет войне!". Их противопоставляли кадрам новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом "Выбери мир".

Этот видеоролик вместе с баннерами стали появляться на улицах Тбилиси 26 сентября – за месяц до выборов в парламент, которые в Грузии называют "судьбоносными и историческими".

26 сентября, после появления скандальных предвыборных банеров в Грузии, МИД призвало воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины во внутриполитической борьбе.

27 октября премьер Грузии заявил, что Украина якобы использовала фото оккупированных городов страны для "развлечения".

10 октября премьер Грузии также сказал, что скандальные предвыборные баннеры "обнажили правду об Украине".

В тот же день в МИД заявили, что спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии, которая превратилась в "ксерокс Кремля".

11 октября спикер парламента Грузии ответил на призыв не втягивать Украину в политические дебаты. Он заявил, что в начале полномасштабной войны Киев "вмешивал" в этот "сценарий" Тбилиси.