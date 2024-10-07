Грузинская мечта повторно инициирует импичмент президента Зурабишвили

Правящая партия Грузии утверждает, что такое решение было принято якобы из-за заграничных визитов Зурабишвили без разрешения правительства

Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА)

Правящая партия Грузии Грузинская мечта повторно инициирует импичмент президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает Эхо Кавказа.

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Грузинская мечта утверждает, что такое решение было принято якобы из-за визитов Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву без разрешения правительства.

Папуашвили пояснил, что в случае, если Конституционный суд "опять признает нарушение Конституции со стороны Зурабишвили", ее отстранение от должности осуществит новоизбранный парламент. В настоящее время Грузинской мечты нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы завершить процедуру.

Как объясняет Эхо Кавказа, срок полномочий Зурабишвили истекает после парламентских выборов. Согласно Конституции, президентские выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента.

Ранее Зурабишвили заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Однако в этот раз президента будет избирать не население, а избирательная коллегия, в состав которой входят депутаты парламента, представители высших органов Абхазской и Аджарской автономий, а также члены органов местного самоуправления.

СПРАВКА Грузинская мечта имеет сложные отношения с Зурабишвили из-за ее независимой позиции и критики правительства. Президент часто действует вопреки линии руководящей партии, особенно в вопросах внешней политики и евроинтеграции. Зурабишвили открыта для поддержки европейского курса Грузии, тогда как Грузинская мечта пытается сблизиться с Россией. Зурабишвили также активно выступала против закона об "иноагентах" и других документах, подобных имеющимся в России. Грузинская мечта имеет сложные отношения с Зурабишвили из-за ее независимой позиции и критики правительства. Президент часто действует вопреки линии руководящей партии, особенно в вопросах внешней политики и евроинтеграции. Зурабишвили открыта для поддержки европейского курса Грузии, тогда как Грузинская мечта пытается сблизиться с Россией. Зурабишвили также активно выступала против закона об "иноагентах" и других документах, подобных имеющимся в России.

12 сентября 2023 года 80 депутатов от Грузинской мечты обратились в Конституционный суд по поводу импичмента Зурабишвили.

16 октября Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила Конституцию, совершив официальные визиты в страны ЕС без одобрения правительства. Решение суда дало "зеленый свет" до начала процедуры импичмента в парламенте.

18 октября парламент Грузии провалил процедуру импичмента Зурабишвили.