Грузинская мечта повторно инициирует импичмент президента Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА)

Правящая партия Грузии Грузинская мечта повторно инициирует импичмент президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает Эхо Кавказа.

Грузинская мечта утверждает, что такое решение было принято якобы из-за визитов Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву без разрешения правительства.

Папуашвили пояснил, что в случае, если Конституционный суд "опять признает нарушение Конституции со стороны Зурабишвили", ее отстранение от должности осуществит новоизбранный парламент. В настоящее время Грузинской мечты нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы завершить процедуру.

Как объясняет Эхо Кавказа, срок полномочий Зурабишвили истекает после парламентских выборов. Согласно Конституции, президентские выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента.

Ранее Зурабишвили заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Однако в этот раз президента будет избирать не население, а избирательная коллегия, в состав которой входят депутаты парламента, представители высших органов Абхазской и Аджарской автономий, а также члены органов местного самоуправления.

СПРАВКА
Грузинская мечта имеет сложные отношения с Зурабишвили из-за ее независимой позиции и критики правительства. Президент часто действует вопреки линии руководящей партии, особенно в вопросах внешней политики и евроинтеграции. Зурабишвили открыта для поддержки европейского курса Грузии, тогда как Грузинская мечта пытается сблизиться с Россией. Зурабишвили также активно выступала против закона об "иноагентах" и других документах, подобных имеющимся в России.
  • 12 сентября 2023 года 80 депутатов от Грузинской мечты обратились в Конституционный суд по поводу импичмента Зурабишвили.
  • 16 октября Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила Конституцию, совершив официальные визиты в страны ЕС без одобрения правительства. Решение суда дало "зеленый свет" до начала процедуры импичмента в парламенте.
  • 18 октября парламент Грузии провалил процедуру импичмента Зурабишвили.
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