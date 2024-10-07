Грузинська мрія повторно ініціює імпічмент президентки Зурабішвілі

Керівна партія Грузії стверджує, що таке рішення було ухвалено нібито через закордонні візити Зурабішвілі без дозволу уряду

Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА)

Керівна партія Грузії Грузинська мрія повторно ініціює імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, передає Ехо Кавказа.

Грузинська мрія стверджує, що таке рішення було ухвалене нібито через візити Зурабішвілі до Парижа, Брюсселя, Берліна та Варшави без дозволу уряду.

Папуашвілі пояснив, що у разі, якщо Конституційний суд "знову визнає порушення Конституції з боку Зурабішвілі", її усунення з посади здійснить новообраний парламент. На цей момент Грузинська мрія не має достатньої кількості голосів у парламенті, щоб завершити процедуру.

Як пояснює Ехо Кавказу, термін повноважень Зурабішвілі завершується після парламентських виборів. Відповідно до Конституції, президентські вибори мають відбутися протягом 45 днів після першого засідання новообраного парламенту.

Раніше Зурабішвілі заявила про намір балотуватися на другий термін. Проте цього разу президента обиратиме не населення, а виборча колегія, до складу якої входять депутати парламенту, представники вищих органів Абхазької та Аджарської автономій, а також члени органів місцевого самоврядування.

ДОВІДКА Грузинська мрія має складні відносини з Зурабішвілі через її незалежну позицію та критику уряду. Президентка часто діє всупереч лінії керівної партії, особливо в питаннях зовнішньої політики та євроінтеграції. Зурабішвілі відкрита щодо підтримки європейського курсу Грузії, тоді як Грузинська мрія намагається зблизитися з Росією. Зурабішвілі також активно виступала проти закону про "іноагентів" та інших документів, подібних тим, які є в Росії. Грузинська мрія має складні відносини з Зурабішвілі через її незалежну позицію та критику уряду. Президентка часто діє всупереч лінії керівної партії, особливо в питаннях зовнішньої політики та євроінтеграції. Зурабішвілі відкрита щодо підтримки європейського курсу Грузії, тоді як Грузинська мрія намагається зблизитися з Росією. Зурабішвілі також активно виступала проти закону про "іноагентів" та інших документів, подібних тим, які є в Росії.

12 вересня 2023 року 80 депутатів від Грузинської мрії звернулися до Конституційного суду з приводу імпічменту Зурабішвілі.

16 жовтня Конституційний суд Грузії ухвалив, що Зурабішвілі порушила Конституцію, здійснивши офіційні візити до країн ЄС без схвалення уряду. Рішення суду дало "зелене світло" на початок процедури імпічменту в парламенті.

18 жовтня парламент Грузії провалив процедуру імпічменту Зурабішвілі.