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У Грузії провалили імпічмент Зурабішвілі. Вона звинуватила правлячу партію у "трепеті" до РФ

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18.10.2023, 16:32
У Грузії провалили імпічмент Зурабішвілі. Вона звинуватила правлячу партію у
Саломе Зурабішвілі(фото - ЕРА)

Парламент Грузії не зміг відсторонити президентку країни Саломе Зурабішвілі – для оголошення імпічменту не знайшлося достатньої кількості голосів. Сама президентка звинуватила правлячу партію в "трепетному ставленні" до країни-окупанта Росії, повідомляє Ехо Кавказу.

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Для імпічменту потрібно було 100 голосів. "За" проголосували 86 депутатів, "проти" – один.

Ініціаторами імпічменту були депутати правлячої партії Грузинська мрія, але у них у парламенті лише 84 мандати. Приводом для імпічменту стали несхвалені урядом Грузії поїздки Зурабішвілі до країн Європейського Союзу.

Зурабішвілі, яка була присутня в парламенті під час сьогоднішнього голосування, заявила, що зустрічалася з лідерами європейських країн, "від яких завтра залежатиме" надання Грузії статусу кандидата в ЄС.

"І треба сказати, що цим процесом імпічменту ви ображаєте не тільки мене, а й цих лідерів, і ведете країну до ізоляції", – сказала президентка Грузії.

Виступаючи в парламенті, вона також натякнула на проросійський курс правлячої партії та уряду.

"Дивно, що в цей час, і цей контраст говорить багато про що, ви з великим трепетом ставитеся до країни-окупанта та її керівників, більше того, ви відкрито заслуговуєте на похвалу з боку окупантів і навіть не бентежитесь. Вас же не бентежить, коли вигуки країни-окупанта і ваші збігаються один з одним!" – сказала вона.

Зурабішвілі також запитала депутатів Грузинської мрії, як вони пояснять людям своє голосування за імпічмент "проєвропейського президента" і те, що при цьому вони не підтримали резолюцію ПАРЄ, яка визнала окупаційний режим диктаторським.

"У вас тремтіла рука, коли вам довелося засуджувати план Росії відкрити нову військово-морську базу на нашій території", – додала вона.

  • 12 вересня 80 депутатів від правлячої партії Грузинська мрія звернулися до Конституційного суду з приводу імпічменту.
  • 16 жовтня Конституційний суд Грузії ухвалив, що Зурабішвілі порушила Конституцію, здійснивши офіційні візити до країн ЄС без схвалення уряду. Рішення суду дало "зелене світло" на початок процедури імпічменту в парламенті.
Оксана Житнюк
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грузіяСаломе Зурабішвіліімпічмент

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