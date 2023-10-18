В Грузии провалили импичмент Зурабишвили﻿. Она обвинила правящую партию в "трепете" к РФ

Парламент Грузии не смог отстранить президента страны Саломе Зурабишвили – для оглашения импичмента не нашлось достаточного количества голосов. Сама президент обвинила правящую партию в "трепетном отношении" к стране-оккупанту России, передает Эхо Кавказа.

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Для импичмента требовалось 100 голосов. "За" проголосовали 86 депутатов, "против" – один.

Инициаторами импичмента были депутаты правящей партии Грузинская мечта, но у них в парламенте только 84 мандата. Поводом для импичмента стали неодобренные правительством Грузии поездки Зурабишвили в страны Европейского Союза.

Зурабишвили, присутствовавшая в парламенте во время сегодняшнего голосования, заявила, что встречалась с лидерами европейских стран, "от которых будет завтра зависеть" предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС.

"И надо сказать, что этим процессом импичмента вы оскорбляете не только меня, но и этих лидеров, и ведете страну к изоляции", – сказала президент Грузии.

Выступая в парламенте, она также намекнула на пророссийский курс правящей партии и правительства.

"Удивительно, что в это время, и этот контраст говорит о многом, вы с большим трепетом относитесь к стране-оккупанту и ее руководителям, более того, вы открыто заслуживаете похвалы со стороны оккупантов и даже не смущаетесь. Вас же не смущает, когда возгласы страны-оккупанта и ваши совпадают друг с другом!" – сказала она.

Зурабишвили также спросила депутатов Грузинской мечты, как они объяснят людям свое голосование за импичмент "проевропейского президента" и то, что при этом они не поддержали резолюцию ПАСЕ, которая признала оккупационный режим диктаторским.

"У вас дрожала рука, когда вам пришлось осуждать план России открыть новую военно-морскую базу на нашей территории", – добавила она.

12 сентября 80 депутатов от правящей партии Грузинская мечта обратились в Конституционный суд по поводу импичмента президента.

16 октября Конституционный суд Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила Конституцию, совершив официальные визиты в страны ЕС без одобрения правительства. Решение суда дало "зеленый свет" на начало процедуры импичмента в парламенте.

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